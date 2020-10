Recovery fund: Mattia (Pd), destinare investimenti anche su scuola e disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della scuola - prosegue la presidente della commissione Istruzione - in generale merita attenzione e cura e, in questa delicata fase di emergenza sanitaria bisognerà senz'altro concentrare maggiori risorse per le nostre alunne e i nostri alunni più svantaggiati. Mi auguro che con il Recovery fund si riescano a dirottare ulteriori fondi alla scuola per riuscire a soddisfare le esigenze di questa particolare categoria di studenti. Come presidente della commissione Istruzione, insieme con l'assessore Di Berardino - conclude - continueremo a monitorare la situazione per garantire ai nostri studenti più fragili il diritto non solo allo studio, ma anche all'inclusione scolastica". (Com)