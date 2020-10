Sicurezza: Bellucci (Fd'I), invece di difendere confini e legalità Conte favorisce immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azzeramento dei decreti sicurezza rappresenta il colpo di spugna del governo, che invece di difendere confini e legalità sceglie di accontentare la sinistra a scapito del contrasto all’immigrazione clandestina e al business collegato. E’ quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato di Fd'I. "Dal premier un favore alle Ong, a cui ha cancellato la confisca della nave e ridotto le multe, passate da 1 milione di euro a 50 mila, oltre ad aver abbreviato i tempi per la cittadinanza italiana. Ecco il vero volto dell’esecutivo guidato da Conte: distante dagli italiani e dalle esigenze di difesa e controllo del territorio nazionale. Zingaretti esulta, gli italiani meno; raggirati da un Presidente del Consiglio che, pur di rimanere a galla, si è dimostrato disposto a tutto. Mentre il Governo vuole imporre agli italiani l’illogico obbligo delle mascherine all’aperto e l’Italia è schiacciata da un piano migranti europeo che rischia di trasformare la penisola in un campo profughi, Conte va a braccetto con le Ong incoraggiando l’immigrazione di massa", aggiunge.(Rin)