Nadef: Gualtieri, non tagli a pubblica amministrazione, ma migliore qualità spesa

- Nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza non si parla di tagli nella pubblica amministrazione, ma di migliore qualità della spesa. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa dopo la due giorni di Eurogruppo ed Ecofin. "Nel testo si parla di riqualificazione della spesa e ci sembra doveroso farla. Noi abbiamo un piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di innovazione, molto profonda. Ci mancherebbe che non ci occupassimo di riqualificare la spesa", ha detto. "Io non parlerei di tagli, ma di migliore qualità della spesa: spendere magari di più per l'istruzione, la ricerca", ha aggiunto. Quindi "parliamo non di tagli, ma di riqualificazione della spesa e diamo a questa attività un orizzonte di medio periodo", ha sottolineato. (Beb)