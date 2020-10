Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare luce su in queste ombre oscure, il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha presentato oggi il primo rapporto sull'estrema destra nell'apparato di sicurezza della Germania. Il documento è stato redatto dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio segreto interno che, diretto da Thomas Haldenwang, è competente alla raccolta e all'analisi delle informazioni su ogni forma di estremismo in Germania. Dal rapporto del BfV risulta che, nel periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 marzo scorso, sono 377 i casi sospetti di estremismo di destra nell'apparato di sicurezza, a livello sia federale sia statale. L'analisi ha preso in esame lo stesso BfV, il Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l'agenzia di intelligence esterna, e il Servizio federale per il controspionaggio militare (Mad). Il BfV ha indagato anche sulla Polizia federale (Bpol), sull'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), sulla Polizia del Bundestag (Poldbt) e sull'Amministrazione federale delle dogane (Zoll), nonché sui servizi segreti e le forze di polizia dei 16 Laender. Complessivamente, nelle strutture federali figurano 58 presunti estremisti destra. Il totale balza a 319 negli apparati di sicurezza dei Laender. (segue) (Geb)