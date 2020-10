Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seehofer ha commentato i dati evidenziando che oltre il 99 per cento dei funzionari dell'apparato di sicurezza della Germania è saldamente fedele alla Costituzione. Con “numeri molto bassi”, l'estremismo di destra nei servizi segreti e nelle forze di polizia “non è un problema strutturale”. Per il ministro dell'Interno, i funzionari della sicurezza svolgono una “funzione esemplare”. Pertanto, “ogni caso” di estremismo di destra è “una vergogna” per l'intero apparato. Come evidenziato da Seehofer, il governo federale intende, quindi, perseguire “senza se e senza ma” la destra radicale nella struttura di sicurezza, attuando una politica di “tolleranza zero”. Il ministro dell'Interno ha dunque rivolto un appello ai funzionari di servizi segreti e polizia, chiedendo di difendere “attivamente” la Costituzione, poiché “non si può essere passivi” di fronte alla minaccia della destra radicale. I funzionari devono quindi denunciare i loro stessi colleghi della destra radicale, poiché secondo Seehofer “fornire informazioni non è delazione”. (segue) (Geb)