Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (4)

- Come reso noto da Haldenwang, il rapporto del BfV ha preso in considerazione tutti i casi di sospetto estremismo di destra che hanno portato all'adozione all'intervento delle autorità, sia con l'adozione di misure disciplinari sia la caduta delle accuse. Per la maggior parte, 319 su 377, si tratta di funzionari e agenti delle forze dell'ordine dei Laender. Lo Stato con il triste primato è l'Assia con 53 casi. Nelle strutture federali, i sospetti sono invece 58, di cui 44 nella Bpol. Per la maggior parte dei casi, a livello sia federale sia statale, si tratta di “dichiarazioni radicali o l'uso di simboli, slogan o immagini nelle chat o sui social media” contrari alla Costituzione. Commentando i dati, il direttore della Bpol, Dieter Romann, ha ricordato il tributo offerto alla sicurezza dello Stato dagli agenti caduti o feriti nell'adempimento del proprio dovere e ha sottolineato: “In ogni caso, non riesco a vedere nessuna rete di estremisti di destra”. A sua volta, Haldenwang ha affermato che “antisemitismo, razzismo ed estremismo di destra non hanno alcun posto” nell'apparato di sicurezza della Germania. Il direttore del BfV ha poi evidenziato come sia “garantito” che i casi non verranno trattati in maniera isolata. L'azione si articolerà su tre direttrici: “prevenzione, individuazione, reazione” mediante sanzioni e repressione. (segue) (Geb)