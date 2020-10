Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, tal dichiarazioni paiono in contrasto con la realtà dei fatti, in particolare con riguardo alla Bundeswehr, dove le autorità hanno ripetutamente negato l'esistenza di una “Schattenarmee”, ossia un esercito ombra di estremisti di destra organizzati come nella Reichswehr, le Forze armate della Germania weimariana. Tuttavia, tra il 2017 e il 2020, il Mad ha individuato 1.064 sospetti sostenitori delle destra radicale in uniforme, di cui 363 scoperti nel 2019. A causa dell'elaborazione delle procedure degli anni precedenti, attualmente circa 550 casi sono ancora in fase di valutazione. Inoltre, circa 400 procedimenti hanno portato alla conclusione che il sospetto non fosse più giustificato, che il militare coinvolto si fosse riabilitato o che l'inchiesta non ha condotto a risultati. (segue) (Geb)