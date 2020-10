Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le competenze del Mad comprendono anche la prevenzione e la repressione di ogni forma di estremismo tra il personale della Bundeswehr in servizio. Tuttavia, una serie di scandali ha dimostrato come lo stesso Servizio federale di controspionaggio militare sia stato infiltrato dalla destra radicale. Una reazione a catena che ha portato prima prima alla supervisione di fatto dell'agenzia da parte del Bfv e poi al collocamento a riposo del direttore, Christof Gramm, il 24 settembre scorso, su disposizione del ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica. In particolare, tanto il Mad quanto Gramm sono stati accusati di eccessiva cautela e di un'azione non sufficientemente coraggiosa nel perseguire gli estremisti di destra all'interno della Bundeswehr. Tuttavia, a determinare la destituzione del direttore del Mad, sono stati soprattutto i contatti tra il personale dell'agenzia e la destra radicale nelle caserme. (segue) (Geb)