Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (7)

- A giugno scorso, l'agenzia è stata al centro di uno scandalo che ha colpito la credibilità dell'impegno del ministero della Difesa tedesco nel contrasto all'infiltrazione dell'estrema destra nella Bundeswehr. Un ufficiale del Servizio di controspionaggio militare è stato scoperto trasmettere regolarmente informazioni riservate ad almeno otto estremisti di destra nel Comando forze speciali dell'esercito (Ksk), noto da tempo per la presenza di sostenitori della destra radicale tra i propri ranghi. A luglio scorso, il Ksk è stato sottoposto dal ministero della Difesa a un radicale processo di riforma e ristrutturazione, che ha portato allo scioglimento della seconda compagnia in quanto maggiormente infiltrata dagli estremisti di destra. L'obiettivo dell'intero processo è epurare la truppa dai sostenitori della destra radicale. Se entro il termine del 31 ottobre prossimo la riforma non si sarà rivelata efficace, il Ksk potrebbe essere sciolto e riformato. L'ufficiale del Mad avrebbe rivelato dati classificati a un militare del Ksk, suo amico, che li avrebbe poi distribuiti tra i propri commilitoni. (segue) (Geb)