Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il materiale in questione attiene all'inchiesta del Servizio di controspionaggio militare che, il 13 maggio scorso, ha condotto all'arresto di un sottufficiale del Ksk, già noto al Mad come estremista di destra. Nella propria abitazione a Collm in Sassonia, l'arrestato nascondeva armi, munizioni e due chilogrammi di tetranitrato di pentaeritrite (Petn), utilizzato per realizzare bombe ed esplosivi plastici come il Semtex. Si tratta del medesimo materiale che risulta scomparso dall'arsenale del Ksk, la cui base è a Calw in Baden-Wuerttemberg. L'ufficiale del Mad avrebbe mostrato al militare del Ksk suo amico le foto delle armi trovate nell'abitazione dell'arrestato, avvertendolo che il Servizio di controspionaggio militare avrebbe potuto essere interessato a lui. L'ufficiale del Mad è stato sospeso e non avrebbe più accesso alle informazioni riservate. (segue) (Geb)