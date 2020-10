Germania: sono 377 gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza, ma il problema non è strutturale (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apparato di sicurezza della Germania appare dunque consapevole del problema della presenza della destra radicale al proprio interno e deciso a farvi fronte. Tuttavia, il compito è notevolmente complesso, data la pervasività del fenomeno e le connivenze tra controllori e controllati. Contatti e affinità che raggiungono i massimi livelli. Un presunto estremista di destra è stato, infatti, individuato tra gli agenti della scorta di Haldenwang. L'uomo sarebbe membro del gruppo Uniter, rete di membri delle Forze armate e di sicurezza tedesche, sia attivi sia a riposo, che ha lo scopo di mantenere i contatti tra i propri affiliati e continuarne l'addestramento. Da tempo, si sospetta che l'Uniter sia formato da estremisti di destra. Per tale motivo, a marzo scorso, il BfV ha privato il gruppo dello status di ente di pubblica utilità e, nel giugno successivo, lo ha classificato come sospetta organizzazione estremista. Diversi membri dell'Uniter sono inquadrati o hanno prestato servizio nel Ksk. L'onda nera ha dunque raggiunto i vertici del BfV, ma per Seehofer l'infiltrazione dell'estrema destra nell'apparato di sicurezza della Germania non costituisce un problema strutturale. (Geb)