Lodi: adesca vittime su whatsapp e abusa di tre minorenni per tre anni, condannato a 19 anni

- È stato condannato a 19 anni di reclusione un cinquantenne del lodigiano arrestato nel giugno del 2019 con l'accusa di aver convinto prima una vicina di casa e poi altre due sue amiche a compiere atti sessuali, in un'età compresa fra i 10 e i 13 anni, e di averne abusato per tre anni utilizzato come metodo di costrizione due falsi profili social di ragazze coetanee alle vittime. Lo ha deciso il Tribunale di Lodi aumentando di due anni la richiesta formulata dal pm Alessia Menegazzo. Inoltre, i giudici hanno disposto una provvisionale di 100 mila euro per le parti civili. Secondo le indagini dei Carabinieri della compagnia di Lodi, nel 2015 l'uomo era entrato in contatto con le ragazzine, fingendosi una loro coetanea di nome "Giulia". Inizialmente si era mostrato socievole e gentile per guadagnare la fiducia delle sue vittime, ma in un secondo momento il 50enne aveva cambiato atteggiamento e aveva trasformato "Giulia" in una ragazzina "malvagia e sadica" che costringeva le tre vittime ad avere dei rapporti sessuali con lui. A loro raccontava di essere anche lui una vittima di "Giulia" e che eseguiva solo i suoi ordini. (segue) (Rem)