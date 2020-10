Lodi: adesca vittime su whatsapp e abusa di tre minorenni per tre anni, condannato a 19 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare che le tre ragazzine denunciassero gli abusi sessuali, in alcuni casi con cadenza quasi quotidiana, l'uomo sempre tramite il finto profilo Whatsapp le minacciava raccontando che "Giulia" era in contatto con una "maga", in grado di poter uccidere i loro rispettivi genitori, fratelli e familiari. A fine del 2018 il muro di silenzio si è rotto quando su un profilo Instagram il 50enne ha pubblicato un'immagine, che ritraeva una delle tre vittime in "una posa erotizzante", dicendo che lo faceva in esecuzione di un ordine di "Giulia". Una compagna di classe della ragazzina l'ha riconosciuta e ha avvisato un'insegnate che è riuscita a farsi raccontare dall'alunna gli abusi subiti nei tre anni precedenti. Durante le perquisizioni i militari avevano trovato nel computer dell'uomo, che viveva con i genitori anziani nel lodigiano, foto e video di materiale pedopornografico. I capi di imputazione erano violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. (Rem)