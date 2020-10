Ambiente: Monguzzi (Pd), bene questionario, ma dove sono azioni Comune di Milano?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale Pd di Milano, Carlo Monguzzi, in una nota commenta i risultati del questionario sui cambiamenti climatici promosso dal Comune e presentato oggi, chiedendosi però dove siano le azioni concrete dell'amministrazione. "Il 20 maggio 2019 il Consiglio Comunale approvava la mozione di emergenza climatica e dava sei mesi di tempo alla giunta per mettere in campo azioni in questo senso. Dopo 26 mesi oggi è stato presentato un questionario su cosa pensano i cittadini e su cosa farebbero sulle questioni ambientali. Per carità, fatto benissimo dall’ottimo assessore Lipparini, ma emergono cose ampiamente risapute e i desideri dei cittadini vanno sondati all’inizio di consiliatura, non alla fine", osserva Monguzzi. "Le azioni, non i questionari o i piani cartacei, dove sono?", si chiede poi il consigliere dem. "Sono state fatte un po' di ottime cose, come ciclabili, un pochino di aree a 30 km/h, e un po’ di incentivi per cambiare le auto, ma è pochissimo di fronte al surriscaldamento del pianeta e ai problemi della nostra città. Sulle cose da fare io ho le idee chiarissime, chiedetemele pure. Di parole invece ne è saturo financo l’etere", conclude Monguzzi.(com)