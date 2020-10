Tlc: Pisano, serve una rete unica e neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, intervenendo davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato sulle linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza ha ribadito la necessità di una “rete unica e neutrale”. Bisogna "creare un'infrastruttura sicura, veloce, energeticamente efficiente ed economicamente sostenibile – ha spiegato –. Una rete che consenta non solo il trasporto dei dati, ma anche la conservazione e il loro utilizzo". Per la ministra sono fondamentali “la creazione di data center e il ricorso alla tecnologia cloud". Quanto alla creazione di un cloud nazionale, ha ricordato che "i tempi sono quelli del Recovery fund, 2021-2023 per l'impegno di spesa e non oltre il 2026 per la realizzazione”. Tuttavia, ha concluso Pisano, “l'utilizzo del Recovery fund è un'operazione tutt'altro che priva di problematiche, la quale richiede una scrupolosa attenzione". I progetti che l'Italia presenterà dovranno infatti “essere valutati, vagliati e approvati dalla Commissione, la quale, anche in sede di attuazione e di esecuzione, continuerà ad esercitare una vigilanza e un controllo sull'impiego dei fondi assegnati".(Rin)