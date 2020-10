Campidoglio: Piccolo (Pd), grave bocciatura M5s su mozione rinvio tassa matrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grave la bocciatura da parte della maggioranza capitolina della mozione presentata dal gruppo del Pd" in Aula Giulio Cesare "che chiedeva il rinvio della tassa su matrimoni e unioni civili che non si sono potute svolgere causa pandemia da coronavirus". Lo dice in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Il Campidoglio - conclude - non può far cassa sui cittadini che non hanno potuto celebrare i loro matrimoni per la situazione di emergenza generale". (Com)