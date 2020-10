Ue: Gualtieri su Mes, la sua approvazione ha già stabilizzato i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della linea pandemica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è stato di per sé un elemento di stabilità dei mercati. Lo ha detto il ministro all'Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa dopo la due giorni di Eurogruppo ed Ecofin. Rispondendo a una domanda sul Mes, Gualtieri ha sottolineato che "non tutti hanno colto il fatto che l'aver approvato il Mes pandemico è stato di per sé un elemento di stabilità che ha concorso a farci diminuire lo spread. Perché la disponibilità di una safety net, di una rete di emergenza, ha di per sé ha stabilizzato i mercati". Quindi, "questa safety net l'abbiamo già usata, vorrei dire provocatoriamente, perché il fatto che c'era ha contribuito a stabilizzare la situazione". (Beb)