Imprese: Micillo (Intesa Sanpaolo), intervento strutturale per rilanciare tessuto produttivo

- Intesa Sanpaolo si è impegnata sin dall’inizio a sostenere le aziende e l’economia italiana durante la crisi associata alla pandemia, ma adesso servono interventi strutturali per rilanciare il tessuto produttivo ed evitare danni permanenti al paese. Così Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate and investment banking di Intesa Sanpaolo, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. Valutando positivamente gli interventi del governo per la gestione dell’emergenza, definiti “utilissimi per superare il momento più critico”, Micillo ha ribadito l’importanza delle tematiche Esg per il rilancio definendole un “tema strategico” e una parte integrante della strategia del Gruppo. (Ems)