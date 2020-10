Usa: Trump pronto a dibattito con Biden del 15 ottobre, "non vedo l'ora"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "non vede l'ora" di presentarsi al prossimo dibattito con il candidato Democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, previsto per il 15 ottobre a Miami. "Sarà grandioso", ha scritto Trump in un messaggio sul proprio profilo Twitter. Il capo dello stato, che la scorsa settimana era stato trovato positivo al nuovo coronavirus, aveva pochi istanti prima pubblicato un altro breve messaggio in cui testimoniava di "sentirsi benissimo". Trump era uscito nella serata di lunedì dal Walter Reed National Military Medical Center, l’ospedale militare di Bethesda dove ha iniziato il percorso terapeutico per affrontare la Covid-19. Trump, in giacca e cravatta e con indosso una mascherina chirurgica, ha lasciato la struttura ospedaliera alle ore 18.30, ignorando le domande dei giornalisti ma ringraziando “tutti quanti”, prima di imbarcarsi sull’elicottero presidenziale Marine One alla volta della Casa Bianca. Al suo arrivo alla residenza presidenziale, Trump ha camminato senza aiuto sino all’entrata, prima di rimuovere la mascherina dal viso: un gesto che ha dato subito avvio a nuove polemiche da parte dei suoi detrattori. (Nys)