Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), pensare ad accoglienza su appuntamento

- Lo smart working "non ha nulla a che vedere con il dovere di accogliere i cittadini agli sportelli". Lo ha precisato il direttore generale dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini nel corso dell'audizione, presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito dell'esame dell'atto del governo n. 194 sulla vigilanza dell'Agenzia delle entrate e dell'affare assegnato n. 573 "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2020-2022". Ruffini ha spiegato che durante il lockdown è stato necessario adottare misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria. "La fila di due ore era comunque incivile", ha osservato il direttore generale di Agenzie delle entrate per poi spiegare che occorre "superare il modello di accoglienza agli sportelli", che va mantenuto per chi lo preferisce, andando però verso "un'accoglienza su appuntamento", ma anche verso lo sviluppo dello "sportello web" che serve ad evitare che si formino file che diventano "subito assembramento". Più in generale Ruffini ha rimarcato che "non esiste una rete sportellare in grado di affrontare 18 milioni di cittadini". (Rin)