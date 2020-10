Speciale infrastrutture: Francia, aeroporto di Lione lancia il riconoscimento facciale per ridurre le file

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Lione Saint-Exupery ha lanciato un sistema sperimentale di riconoscimento facciale che avrà l'obiettivo di ridurre le file. "Lione è il solo aeroporto in cui il riconoscimento facciale servirà sull'insieme del tragitto, dalla propria abitazione fino all'imbarco in aereo", ha detto Nicolas Notebaert, presidente di Vinci Airports, che gestisce lo scalo di Lione. Ribattezzato Mona, il servizio sarà gratuito e accessibile a tutti i clienti, che per utilizzarlo dovranno aprire un profilo aggiungendo una propria foto. Grazie a questo sistema Vinci prevede una mezz'ora guadagnata per ogni passeggero. Mona sarà sviluppato "progressivamente" in tutti gli aeroporti partner o gestiti direttamente da Vinci. Notebaert ha sottolineato che i dati non saranno registrati dalla società, ma verranno "cancellati automaticamente al decollo dell'aereo". (Frp)