Speciale infrastrutture: Cy4Gate sarà protagonista di Gaia-X, primo cloud su scala europea

- Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360 gradi, comunica di aver avviato la partnership con Gaia-X, il progetto nato dalla collaborazione tra i governi di Francia e Germania e promosso anche dall’esecutivo Italiano con l’obiettivo di creare una piattaforma di cloud computing di base europea. Stando al relativo comunicato stampa, Gaia-X (che prevede la partecipazione di aziende del calibro di Deutsche Telekom, Siemens, Bosch, Aruba, Sap e le italiane Eni, Enel e Poste Italiane) consentirà alle imprese di condividere e archiviare i dati nel cloud sotto la protezione delle leggi europee sulla privacy, creando così un’alternativa ai colossi come Amazon, Microsoft e Google. In particolare, prosegue la nota, Gaia-X opererà come consorzio di fornitori e operatori autonomi, dovrà garantire la interoperabilità tra i servizi ed essere progettato per tutelare privacy e sicurezza informatica dei dati. Cy4Gate garantirà agli associati il proprio know how e le proprie soluzioni It nell’ambito “decision intelligence”, che rappresentano un’eccellenza nel mercato, capaci di raccogliere, analizzare e sintetizzare grandi quantità di dati. La società offrirà poi i propri servizi di sicurezza cyber per aiutare a contrastare le minacce informatiche del cloud, sempre più oggetto di attacchi come tutta la struttura It, fenomeno evidenziato anche dal report globale 2020 KPMG Oracle. (Com)