Speciale infrastrutture: Crimi su Tlc, quota considerevole Recovery fund venga destinata a digitalizzazione

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma: "La digitalizzazione è un settore fondamentale per realizzare il percorso di cambiamento e di crescita del Paese che ci siamo prefissati. Sia a livello parlamentare che di governo", continua il viceministro all'Interno su Facebook, "il Movimento cinque stelle lavora con costanza per mettere in campo interventi in materia di innovazione e digitalizzazione, che rappresentano un pilastro fondamentale del nostro futuro. Abbiamo adesso l'occasione di costruire una parte importante dell'Italia che consegneremo ai nostri figli e alle future generazioni. Per tale ragione vogliamo che una quota considerevole del Recovery fund venga destinata a questo comparto". Secondo Crimi, "tutto questo necessita di quella stabilità che intendiamo garantire e di non cedere a distrazioni di giornata. Ora è il momento di insistere, di lavorare guardando avanti, verso l'obiettivo, nella piena consapevolezza della difficile fase che stiamo attraversando a causa del Covid e delle legittime istanze dei cittadini. (Rin)