Speciale infrastrutture: Philippines Airlines licenzia 2.700 dipendenti per difficoltà finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philippine Airlines Inc (Pal), compagnia aerea filippina, ha reso noto che è costretta a licenziare 2.700 dipendenti, un terzo della sua forza lavoro, a causa delle difficoltà finanziarie che l'azienda sta affrontando per l'impatto economico causato dal coronavirus. Lo riporta un comunicato della Pal. La compagnia ha fermato i suoi vettori lo scorso marzo quando il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha imposto un rigido lockdown che ha colpito il settore turistico, uno dei più redditizi per il paese. "Il crollo della domanda di viaggio e le persistenti restrizioni sulla maggior parte delle rotte globali e nazionali hanno reso inevitabile il ridimensionamento nell'azienda", si legge nella nota della compagnia aerea. Inoltre, come sottolineato nel comunicato, il programma di ridimensionamento di questo trimestre potrebbe arrivare fino al 35 per cento dei suoi circa 7.800 dipendenti. La compagnia, in parte di proprietà della giapponese Ana Holdings, ha perso circa un miliardo di dollari (oltre 800 milioni di euro) di entrate da marzo a maggio, ovvero da quando la compagnia ha sospeso le sue operazioni a causa del lockdown. Le Filippine sono state tra i paesi del Sud-est asiatico maggiormente colpiti dal coronavirus: dall'inizio della pandemia si sono registrati 324.762 infezioni da Covid-19 e 5.840 decessi. (Fim)