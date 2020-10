Speciale infrastrutture: Dubai discute di soluzioni e sfide dell'esplorazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mostra Expo 2020 Dubai, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale degli Emirati, ha organizzato un evento da remoto, dal titolo "Space Week", che ha riunito una serie di specialisti nel campo dello spazio e della sua esplorazione, dove si è discusso di soluzioni e sfide legate all'esplorazione dello spazio e all'orbita esterna del pianeta, alla presenza di figure di spicco nel campo dei viaggi e dell'esplorazione spaziale. Reem bint Ibrahim Al Hashemi, ministro di Stato per la Cooperazione internazionale e direttore generale del Dubai Expo 2020 Bureau, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti, in un breve periodo di tempo, a raggiungere una serie di successi e ha stabilito la sua posizione come uno dei protagonisti nell'esplorazione dello spazio. (Res)