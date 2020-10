Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, mercoledì riunione agenzie spaziali paesi G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ospiterà mercoledì, 7 otobre, la riunione virtuale dei leader delle agenzie spaziali dei paesi del G20. Lo riferisce il quotidiano "Arab news". L'incontro si terrà virtualmente e coinvolgerà i leader dell'agenzia spaziale, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio esterno (Unoosa), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), organizzazioni, società di consulenza, entità economiche ed esperti nel campo dello spazio. La Commissione spaziale saudita incontrerà i suoi omologhi degli altri paesi del G20 in un forum che affronterà le imprese spaziali presenti e future. L'incontro, ospitato dal segretariato saudita del G20 come parte del programma di conferenze internazionali in onore della presidenza saudita del G20 per l'anno 2020, è intitolato "Space Economy Leader Meeting-20". Lo scopo dellevento è facilitare un palcoscenico in cui i paesi influenti (che promuovono la visione comune di elevare il settore spaziale) possono collaborare a progetti futuri ed esistenti che ruotano attorno all'esplorazione spaziale pacifica, agli investimenti dell'industria spaziale e all'innovazione della scienza spaziale. Il principe Sultan bin Salman, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione spaziale saudita, ha sottolineato l'importanza di questo primo incontro nel suo genere, avviato dal Regno dell'Arabia Saudita. Non servirà solo come piattaforma su cui si svolge la cooperazione, ma anche come forum attraverso il quale vengono sottolineati gli impegni politici, economici e scientifici del Regno per la pace e lo sviluppo internazionale. Al termine dell'evento dovrebbe essere pubblicata una dichiarazione indicante le raccomandazioni ai paesi dell'Agenzia spaziale del G20, che saranno tutte in linea con l'agenda "Space2030" delle Nazioni Unite. (Res)