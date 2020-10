Nadef: Gualtieri, sostegno a ripresa e debito su traiettoria di discesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia organica per sostenere il rilancio della crescita e allo stesso tempo per riportare il debito su un sentiero di discesa. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa dopo l'Ecofin, parlando della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). Gualtieri ha ricordato che la Nadef è stata approvata ieri sera dal Consiglio dei ministri. "Questo documento delinea una strategia organica e coerente per sostenere il rilancio della crescita e dell'occupazione verso una trasformazione del paese", ha detto. "Al tempo stesso definisce un sentiero credibile e sostenibile di discesa del debito", ha aggiunto. Secondo il ministro il documento mostra in modo esaustivo come grazie all'opportunità unica del Recovery plan, il Next Generation Eu, "questi due obiettivi possono rafforzarsi reciprocamente" e rappresentare "un'opportunità unica e storica" per il paese. Gualtieri ha citato gli obiettivi di maggiore crescita, occupazione, di superare i nodi strutturali che il paese si porta avanti da tempo. (Beb)