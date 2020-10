Italia-Slovacchia: l'8 ottobre a Bratislava presentazione del romanzo "La prima verità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 8 ottobre alle 19, la scrittrice italiana Simona Vinci presenterà online al pubblico slovacco, nell'ambito del festival Novotvar, il suo romanzo “La prima verità”. Lo riferisce un comunicato della Farnesina. Uscito nel 2016 e vincitore del prestigioso Premio Campiello, “La prima verità” è stato pubblicato il Slovacchia dalla casa editrice Inaque di Bratislava, con traduzione in slovacco di Ivana Dobrákovová. L'incontro sarà moderato da Mario Geschwantner. Il romanzo racconta di Angela, giovane ricercatrice italiana che nel 1992 sbarca sull’isola di Leros. Lì è pronta a prendersi cura, con i suoi colleghi volontari di ogni parte d’Europa - medici e infermieri - del perdurante orrore, da pochi anni rivelato al mondo dalla stampa britannica, del «colpevole segreto d’Europa»: un’isola-manicomio dove un regime dittatoriale aveva deportato gli oppositori politici di tutta la Grecia, facendoli convivere con i malati di mente. Quelli di loro che nel frattempo non erano morti erano tutti trasformati in relitti umani. Angela viene accolta sull'isola da indizi inquietanti e incomprensibili. Ogni mistero avrà risposta nel tesoro delle storie dei dimenticati e degli sconfitti, degli esclusi dalla Storia, "nell’archivio delle anime" che il libro farà rivivere, attraverso storie di tragica e spietata bellezza. (Com)