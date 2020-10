Governo: Fassina (Leu), Mef spieghi perché nessuno Stato chiede Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina evidenzia che "anche oggi, esponenti del governo e della maggioranza, a Cremona, davanti agli industriali, insistono sul ricorso al Mes. Sarebbe interessante se potessero spiegarci perché 17 Stati dell'Ue attingono al Sure, il fondo per le politiche anti-disoccupazione, mentre nessuno ha chiesto o intende chiedere il Mes sanitario. Se fossero entrambi prestiti senza condizionalita' non si spiegherebbe la regione di comportamenti opposti". In una nota poi Fassina riconosce che "rispetto a noi, tanti Stati hanno minori risparmi in spesa per interessi sui Titoli di debito pubblico. Ma comunque hanno risparmi rispetto ai tassi di mercato. Infatti, ricorrono al Sure, per importi inferiori a quanto potrebbero ottenere dal Mes sanitario, mentre evitano quest'ultimo. Forse perché il Mes sanitario è incardinato in un Trattato internazionale che esclude condizionalità all'accesso alla linea di credito per il Covid-19, ma continua a prevederle dopo l'accesso, a fronte di una analisi di solvibilita' del debitore?". (segue) (Com)