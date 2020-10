Governo: Fassina (Leu), Mef spieghi perché nessuno Stato chiede Mes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un debitore come l'Italia - prosegue Fassina - zavorrato da un debito superiore al 160 per cento del Pil, è oggettivamente un cliente rischioso per il Mes. In tale condizione, dopo l'accesso al Mes sanitario, l'Italia vede ulteriormente ridursi la propria forza negoziale per evitare un programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale e per riscrivere le regole di finanza pubblica dell'eurozona. La svolta per la salvezza dell'eurozona e dell'Italia passa per Francoforte. La Bce dovrebbe allinearsi alla Fed: rompere il tabù del 2 per cento di inflazione e dare priorità alla massima occupazione. I governi progressisti - conclude - dovrebbero impegnarsi su tale fronte, invece di puntare a rendere ancora più stringente il vincolo esterno all'autonomia politica della Repubblica". (Com)