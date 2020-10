Sicurezza: Fratoianni (Leu), faccia tosta Salvini nel reagire a modifiche decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Decreti clandestini', 'mangiatoia' 'pacchia per scafisti' così Matteo Salvini definisce le modifiche ai suoi decreti di 1 anno fa che hanno prodotto solo danni, insicurezza, inutili sofferenze ai più fragili. E ci vuole davvero tanta faccia tosta per lanciare accuse di questo genere, quando si devono ancora restituire 49 milioni di euro agli italiani, e ogni giorno si scoprono gli affari opachi dei commercialisti della Lega." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Ma si sa - conclude l'esponente di Leu - loro sono quelli dei "porti chiusi" e dei "conti aperti", magari all'estero...". (Com)