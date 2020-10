Covid: Bordo (Pd), alla Camera destra strumentalizza numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le strumentalizzazioni della destra sulla mancanza del numero legale alla Camera dei deputati sono vergognose. L'opposizione sa benissimo che le assenze nella maggioranza non sono dovute a ragioni politiche, ma dipendono solo ed esclusivamente da motivi sanitari". Lo afferma Michele Bordo del Pd. "Sono diverse decine, infatti, i deputati in quarantena obbligatoria dopo i casi di positività al Coronavirus registrati a Montecitorio - sottolinea in una nota -. Far mancare il numero legale, come fa fatto la destra oggi, mentre la Camera votava le risoluzioni che avrebbero consentito di prorogare lo stato di emergenza e di rafforzare le misure di contenimento del virus è gravissimo e dimostra ancora una volta quanto siano irresponsabili certe forze politiche". (com)