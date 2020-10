Imprese: Patuanelli, basta lacci e dare certezze agli imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di “lacci e lacciuoli” rende più complicato attrarre investimenti dall’estero in Italia, ed è necessario che su questo tema ci sia un dibattito pubblico dal momento che è giusto guardare ai diritti dell’impresa oltre a quelli sociali. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “L’imprenditore ha diritto ad un terreno dove giocare con regole chiare e certe e arbitri terzi: con un campo da gioco variabile e senza confini ben definiti l’attività di chi fa impresa diventa più complicata, e soprattutto diventa difficile prevedere gli investimenti necessari per fare quel salto in termini di innovazione e digitalizzazione”, ha detto, sottolineando la necessità di “rifondare il modo in cui si fa impresa in questo paese”. “Ritengo sia fondamentale parlare di come dare certezze a chi fa impresa, e per questo uno dei collegati alla legge di bilancio che ho voluto inserire è un disegno di legge su uno Statuto delle imprese”, ha concluso. (Ems)