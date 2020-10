India: ministro Esteri discute “ordine post Covid” con omologhi Australia, Giappone e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha partecipato oggi a Tokyo alla seconda riunione ministeriale India-Australia-Giappone-Usa, in cui è stato discusso “l’ordine internazionale post Covid-19”. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. I partecipanti, facendo seguito ai precedenti colloqui del settembre 2019, “hanno invocato una risposta coordinata alle sfide, inclusi i problemi finanziari emanati dalla pandemia; la necessità di condividere le migliori pratiche per combattere la Covid-19; di accrescere la resilienza delle catene di distribuzione; di rafforzare l’accesso a vaccini, farmaci e attrezzature mediche a prezzi accessibili”, si legge nella nota. I ministri degli Esteri, prosegue il comunicato, “hanno scambiato opinioni su questioni regionali di comune interesse e questioni legate alla connettività; sull’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di disastri; sulla sicurezza marittima; sulla sicurezza sanitaria e sull’antiterrorismo”. (segue) (Inn)