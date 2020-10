India: ministro Esteri discute “ordine post Covid” con omologhi Australia, Giappone e Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei quattro paesi “hanno ribadito la loro visione collettiva per il mantenimento di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo” e il “sostegno alla centralità dell’Asean”, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, manifestando la loro volontà di “lavorare per realizzare una visione comune per l’Indo-Pacifico”. È stato concordato di tenere le consultazioni in questo formato “con regolarità”. Jaishankar ha avuto anche un incontro col segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e ha in programma di incontrare la ministra degli Esteri australiana Marise Payne e il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi, con i quali parlerà della cooperazione bilaterale e di questioni regionali e globali di comune interesse. (Inn)