Covid: Malan (FI), chiediamo a governo rispetto per costituzione

- "Noi siamo stati sempre responsabili, per primi il 30 gennaio scorso chiedemmo attenzione sul Covid con particolare riguardo alle mascherine e ad una maggiore attenzione per i voli da e per la Cina. Ma il governo ci ha sempre snobbato, mostrando una finta disponibilità per le nostre proposte, cui non sono seguiti fatti concreti. Ora a questo governo, dopo gli innumerevoli errori compiuti durante l'emergenza pandemica, chiediamo serietà, rispetto per la Costituzione, per i cittadini e chiediamo senso della realtà". Lo ha detto il vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, dichiarando il voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del ministro della Salute al Senato. "Ancora oggi - ha aggiunto Malan - il ministro della Salute ha velocemente dato parere contrario alle nostre proposte senza dare alcuna spiegazione, persino su quella che richide un maggior numero di tamponi e di vaccini antinfluenzali ha detto di no. Lo sfido a spiegare questa sua posizione dettata solo da una evidente ma inaccettabile motivazione politica. Ecco perché chiediamo ancora una volta a questo governo - ha concluso Malan - di essere serio e rispettoso delle regole e dei nostri cittadini che sono i bersagli dei suoi comportamenti sbagliati e preconcetti". (Rin)