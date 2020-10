Omc: commercio globale calerà del 9,2 per cento nel 2020, ripresa del 7,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha aggiornato al rialzo le sue previsioni per sugli scambi globali per il 2020 rispetto a quanto inizialmente previsto a causa di un rimbalzo in giugno e luglio. Secondo quanto riferito, infatti, il commercio globale di merci diminuirà del 9,2 per cento quest'anno e aumenterà del 7,2 per cento nel 2021. La previsione dell'Omc ad aprile che il commercio di merci sarebbe diminuito tra il 13 e il 32 per cento quest'anno, cifre descritte come "negative", prima di un rimbalzo stimato fra il 21 e il 24 per cento nel 2021 in caso di ripresa collettiva dei vari paesi. L'ente commerciale con sede a Ginevra ha affermato che le sue stime sono soggette a un alto grado di incertezza relativo all'evoluzione della pandemia e alle risposte dei singoli governi. Di certo, comunque, l’Omc ha osservato che la ripresa del prossimo anno lascerà comunque il livello degli scambi ben al di sotto della sua tendenza pre-pandemica. (Res)