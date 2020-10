Infrastrutture: De Micheli, elenco opere da commissariare pronto, a breve lista commissari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elenco delle opere da commissariare è già pronto e la lista dei commissari, in cui abbiamo messo a regime le migliori esperienze commissariali dell’ultimo decennio, verrà pubblicata tra poco: su questo a breve avrò un incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenuta oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. (Ems)