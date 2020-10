Usa: Michelle Obama all’attacco, Trump è razzista e ha messo in pericolo vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è “un razzista” e ha messo in pericolo le vite dei cittadini con la sua gestione della pandemia di coronavirus. È l’attacco durissimo della ex first lady Michelle Obama in un messaggio video di 24 minuti pubblicato oggi sui social. Si tratta di “un appello finale” agli elettori in vista del voto del prossimo 3 novembre: la Obama invita a votare per il candidato del Partito democratico Joe Biden, poiché Trump “non è all’altezza dell’incarico” e ha trascinato gli Stati Uniti “nel caos”. Nel testo che accompagna il messaggio, la moglie dell’ex presidente Barack Obama spiega di aver esitato a pubblicare il video a seguito degli ultimi eventi, riferimento in particolare alla notizia del contagio da coronavirus e al conseguente ricovero del presidente Trump. Tuttavia, aggiunge, “il dramma degli ultimi giorni ha solo sottolineato la posta in palio di queste elezioni”. (segue) (Nys)