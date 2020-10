Usa: Michelle Obama all’attacco, Trump è razzista e ha messo in pericolo vite umane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, Michelle Obama accusa il capo della Casa Bianca di aver cercato “ingannare il popolo americano agendo come se la pandemia non fosse un pericolo reale” e di aver “alimentato la paura verso gli afroamericani”, promuovendo un “razzismo istituzionale che distruggerà questo Paese” se non contrastato. Dall’altra parte, osserva la Obama, Biden è un leader “che ha la personalità e l’esperienza per mettere fine al caos”, un “uomo buono che comprende le fatiche quotidiane della gente”. “Guardate nei vostri cuori, nella vostra coscienza, e votate per Joe Biden come se la vostra vita dipendesse da questo”. Finora l’ex first lady, considerata uno dei personaggi più popolari negli Stati Uniti, aveva mantenuto un profilo basso durante la campagna elettorale, limitandosi a partecipare alla Convention nazionale democratica in formato virtuale dello scorso agosto. (Nys)