Mobilità: Giana (Atm), Comune Milano sta trattando con azienda proroga contratto

- Il Comune di Milano sta trattando con Atm la proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico fino alla fine del 2021, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sulle deroghe degli obblighi di gara fino a un anno dalla fine dell'emergenza sanitaria. La proroga del contratto con Atm, scattata nel 2018, infatti, è in scadenza il 31 ottobre 2020. Lo ha fatto sapere il direttore generale di Atm Arrigo Giana, intervenendo in commissione consiliare Mobilità e Partecipate. "L'ultima proroga, quella prevista dal regolamento europeo di cui si era avvalso il Comune di Milano, scade a fine ottobre 2020. Nell'ambito di questa scadenza, Atm aveva presentato Milano Next, che era un progetto di project financing nell'ambito del quale insieme a dei partner offriva investimenti, a fronte dei quali Atm chiedeva di poter gestire il trasporto pubblico di Milano per 15 anni e con i profitti ricavati da 15 anni di gestione avrebbe ripagato gli investimenti che si era impegnata a fare per conto del Comune di Milano e dell'Agenzia di Bacino. Non avendo potuto portare avanti questa procedura, né procedure di gara normali, in questo momento ci troviamo una proroga in scadenza, ma con un intervento normativo di aprile/maggio, con cui sia il governo che poi la Regione, sulla base dell'impossibilità di capire come andrà il trasporto pubblico, hanno dato la possibilità agli enti di prorogare d'ufficio lo status quo", ha spiegato Giana. "La norma nazionale - ha aggiunto il direttore generale - dice fino a 12 mesi dalla conclusione dell'emergenza sanitaria, la norma regionale dice 31/12/2021. Quindi in questo momento è più estensiva la norma regionale. Poi, se è vero che il Dpcm che sta per essere approvato porterà fino a fine 2021 lo stato di emergenza, la norma nazionale andrà più avanti di un mese". "Il Comune quindi, utilizzando questa possibilità data dal combinato delle due norme, sta trattando con l'azienda la proroga dell'attuale contratto, per dare continuità anche documentale al rapporto fra Atm e il Comune di Milano", ha fatto sapere Giana, precisando che "ovviamente le proroghe possono essere concesse solo a condizioni date o a condizioni migliorative per la stazione appaltante". "Stiamo trattando con il Comune di Milano la definizione dei contenuti della proroga, che definiremo entro ottobre", ha concluso il direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico locale. (Rem)