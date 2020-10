Sardegna: Ryanair, nuova rotta aerea Cagliari-Torino, quattro voli settimanali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro voli settimanali a partire dal prossimo 25 ottobre dall'aeroporto di Cagliari per Torino e viceversa. Decolla la nuova rotta della compagnia low cost irlandese Ryanair che potenzia così i collegamenti fra la Sardegna e il continente. "Per festeggiare questa nuova rotta – ha spiegato il direttore commerciale di Ryanair Jason Mc Guinness - abbiamo lanciato una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli €14.99, per viaggi dal 25 ottobre fino a dicembre 2020. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 8 ottobre sul sito Ryanair.com". Soddisfatto anche l'amministratore delegato di Sogaer, la società che gestisce l'aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari, Renato Branca: "L'ingresso di Ryanair sulla rotta Cagliari-Torino dalla prossima stagione invernale – ha detto - rappresenta per noi motivo d'orgoglio e soddisfazione e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell'intero territorio del Sud Sardegna. La nuova rotta va a rafforzare i collegamenti per il Nord Italia sia in termini di business travel che per il segmento leisure, sviluppando una importante e storica direttrice di traffico in entrambe le direzioni".(Rsc)