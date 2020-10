Coronavirus: Visco (Bankitalia), risposta all’emergenza efficace e omogenea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate per contrastare gli effetti dell’emergenza economica associata alla pandemia sono state efficaci, e sul piano fiscale hanno sicuramente contribuito ad alleviare le sofferenze di imprese ed individui colpiti dalla crisi. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto oggi alla prima giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e il Financial Times. “La risposta è stata omogenea in tutti i paesi: ovviamente ciò ha comportato un aumento dei disavanzi e dei debiti, e questo rappresenta un problema da tenere presente nel prossimo futuro”, ha spiegato. (Ems)