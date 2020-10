Germania: rapporto BfV, 1.064 sospetti di estrema destra nelle Forze armate dal 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.064 i militari delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) sospettati di estremismo di destra tra il primo gennaio 2017 e il 31 marzo scorso. È quanto si apprende dal rapporto sulla destra radicale nell'apparato di sicurezza della Germania, il primo nel suo genere, presentato oggi dal ministro dell'Interno, Horst Seehofer. Il documento è stato elaborato dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio segreto interno competente per la raccolta e l'analisi delle informazioni su ogni forma di estremismo in Germania. Nell'analisi, il BfV cita i dati raccolti dal Servizio federale di controspionaggio militare (Mad), tra cui compiti rientra la prevenzione e la repressione dell'estremismo tra il personale della Bundeswehr in servizio. Dai 1.064 casi di estremisti di destra nelle caserme della Germania di cui il Mad è venuto a conoscenza dal 2017 a oggi, 363 sono stati scoperti nel 2019. A causa dell'elaborazione delle procedure degli anni precedenti, attualmente circa 550 casi sono ancora in fase di valutazione. Inoltre, circa 400 procedimenti hanno portato alla conclusione che il sospetto di estremismo di destra non fosse più giustificato, che il militare coinvolto si fosse riabilitato o che l'inchiesta non ha condotto a risultati. (Geb)