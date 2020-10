Imprese: Bonomi (Confindustria), saranno mesi difficili, noi responsabili, ma serve visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno mesi difficili, molto complicati, Confindustria ha sempre dimostrato grande responsabilità per il Paese e lo farà ancora. Non ho criticato in estate per criticare ma per dire cosa serve. Non si può dire che il Paese parte dalla imprese e poi nessuno ci ascolta, non è questo il metodo. Noi ci siamo messi a disposizione". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea dell'associazione industriali di Cremona. "Non basta fare gli inviti – ha proseguito Bonomi riferendosi al governo - ma bisogna avere la voglia di confrontarci e fare qualche cosa, perché questo Paese ha necessità di una visione. Ci possono dare tutti i miliardi che vogliono, ma se noi agenti economici non crediamo nella tua visione, non investiremo. Devi coinvolgerci in una visione di Paese. Vogliamo un Paese in cui sta aumentando il tasso di disoccupazione e stanno aumentando gli inattivi? Io credo che sulla visione ci si debba confrontare", ha concluso il numero uno degli industriali.(Rem)