Coronavirus: Fiano (Pd), mancanza numero legale in Aula Camera legata ad assenti per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Emanuele Fiano, ha osservato che alla seduta di questa mattina non hanno potuto partecipare "21 persone del Pd, 14 del Movimento cinque stelle, 5 di Italia viva ed una di Liberi e uguali", in tutto 41 rappresentanti della maggioranza, per ragioni legate al Covid-19, dopo la positività al coronavirus dell'esponente democratica Beatrice Lorenzin. Ecco spiegata, per Fiano, la mancanza del numero legale in Aula sul voto sulla risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. (Rin)