Kirghizistan: disordini in corso, stop ai prelievi bancari dagli sportelli automatici

- Quest'oggi in Kirghizistan non è possibile effettuare prelievi bancari agli sportelli automatici, che sono stati disconnessi. Lo ha annunciato il presidente dell'Unione delle banche, Anvar Abdraev, dopo che le proteste dell'opposizione contro i risultati delle elezioni legislative di domenica scorsa sono degenerati in un tentativo di colpo di Stato, come lo ha definito il presidente Sooronbai Jeenbekov. I manifestanti hanno fatto irruzione nelle sedi del parlamento e del governo e liberato l'ex presidente Almazbek Atambayev, agli arresti dallo scorso anno con l'accusa di corruzione. "Oggi sono stati prelevati tutti i fondi a disposizione degli sportelli automatiche e le macchine sono state spente. Ricorderete le tristi esperienze del 2005 e del 2010, quando alcune persone saccheggiarono gli sportelli. La decisione è stata presa sulla base di tali precedenti", ha spiegato Abdraev. Il dirigente ha tuttavia sottolineato che probabilmente gli uffici e gli sportelli bancari torneranno operativi già nella giornata di domani. In precedenza il ministero delle Finanze kirghizo aveva annunciato la sospensione di tutte le transazioni finanziarie effettuate tramite il dicastero. (segue) (Res)