Kirghizistan: disordini in corso, stop ai prelievi bancari dagli sportelli automatici (2)

- Oggi la Commissione elettorale centrale (Cec) del Kirghizistan ha invalidato ufficialmente le elezioni legislative tenute domenica. I risultati erano stati respinti da tutte le forze dell'opposizione, secondo cui il voto sarebbe stato macchiato da brogli e irregolarità. Secondo quanto comunicato in precedenza dalla stessa Cec, solo quattro partiti erano riusciti a superare la soglia di sbarramento del 7 per cento per accedere al Consiglio supremo, il parlamento monocamerale nazionale, tra cui solo una forza politica dell'opposizione, ovvero Butun Kirghizistan di Adakhan Madumarov. Quest'ultimo in conferenza stampa ha invitato questa mattina il parlamento uscente a riunirsi e a nominare un nuovo governo. “Abbiamo un parlamento. Che ci piaccia o no, è legittimo. Lo esortiamo a riunirsi e a nominare un nuovo governo. Dobbiamo agire secondo la legge”, ha affermato Madumarov. Proseguono intanto le manifestazioni in Kirghizistan contro il risultato delle elezioni parlamentari. I dimostranti hanno preso possesso della sede del governo a Bishkek, stando a quanto riferito da una fonte dell’agenzia di stampa russa “Tass”. Questa mattina, infatti, quando i dipendenti pubblici che lavorano nell’edificio si sono presentati sul posto di lavoro e hanno trovato le porte sbarrate: i manifestanti hanno impedito loro l’accesso allo stabile. (segue) (Res)