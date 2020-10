Recovery fund: Roma Capitale chiede 25 miliardi di cui 12 per trasporti e 2 per alloggi Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Piano di sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo" presentato dal Campidoglio a valere per 25 miliardi di euro sul Recovery fund contempla circa 160 progetti che sono stati presentati a larghe linee stamattina in Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, dalla vice ministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, e dall'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti. Nell'ambito dell'inclusione sociale e rigenerazione urbana comprende anche la possibile riqualificazione di altri impianti sportivi (centro sportivo Tre Fontane, stadio delle Capannelle, stadio Giannattasio di Ostia). "L'obiettivo di questo piano - ha spiegato Raggi - è quello di rendere Roma una città sostenibile, equa, accessibile e inclusiva, innovativa, che supporti le imprese locali e sia attenta ai bisogni dei soggetti più fragili. Abbiamo una visione chiara per il futuro della Capitale. Una città rigenerata dal punto di vista urbano, con strutture sicure ed efficienti, dove ci si potrà muovere come nelle grandi Capitali europee grazie allo sviluppo della rete metropolitana, tranviaria e di mobilità sostenibile. Il programma di investimenti - ha concluso - prevede una serie di interventi sinergici che contribuiscono complessivamente allo sviluppo urbano della città". (Rer)