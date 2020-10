Recovery fund: Raggi, con 160 progetti in 7-10 anni Roma può fare salto qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso i 160 progetti nei 25 miliardi da Roma Capitale a valere sul Recovery fund "lo scopo è far fare un salto alla Capitale e colmare così i gap che la città sconta. Una richiesta di 25 miliardi ci consente, in 7-10 anni, di far fare alla città quel salto di cui ha bisogno". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della presentazione delle richieste della Capitale a valere sul Recovery fund. (Rer)